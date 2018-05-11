التدقيق في هويات السوريين والعراقيين الوافدين إليها

حملة أمنية لضبط إرهابيين محتملين بمطارات الجزائر

تقود مصالح الأمن عبر المطارات حملة أمنية لضبط إرهابيين يحتمل تنقلهم إلى الجزائر قادمين من دول تعيش نزاعات أو حاملين جنسياتها، سواء باستعمال جوازات سفر دولهم الأصلية أو جنسيات دول أخرى.

قالت مصادرنا إن مصالح الأمن في مطار هواري بومدين الدولي تدقق في هويات الرعايا السوريين والعراقيين واليمنيين القادمين إلى الجزائر لدواع أمنية، للتأكد من عدم تورطهم في قضايا إرهاب وكشف أي علاقات محتملة به، لمنع دخولهم إلى التراب الوطني، في إشارة منه إلى الانفلات الأمني الخطير وأجواء الحرب التي تعيشها العواصم السالف ذكرها وموجة تدفق الإرهابيين عليها من مختلف أصقاع العالم للانخراط في داعش والقاعدةوالجماعات المرتبطة بهما في تلك المنطقة. وأوضحت المصادر أن الأمر يشمل هؤلاء حتى إذا كانوا قادمين من دول أخرى مقيمين فيها كتركيا أو تونس، إذ يتم إرجاعهم إلى الوجهة التي قدموا منها على حد تعبير مصادرنا التي قالت إن الإجراءات تشمل أيضا حاملين جنسيات عربية أخرى إضافة إلى الجنسية السورية أو العراقية. وتتزايد مخاوف الدول العربية من احتمال فرار إرهابيين إليها هربا من سوريا والعراق اللتين تشهدان انفلاتا أمنيا خطيرا، وتعيش فيها بقايا الجماعات الإرهابية كتنظيم الدولة داعش آخر أيامها. وقد استنفرت حركة المقاتلين الأجانب منظمة الشرطة الدولية الأنتربول، حيث أنشأت هذه الأخيرة شبكة عالمية للاتصالات المأمونة لمساعدة بلدانها الأعضاء بمن فيهم الجزائر على التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدفها، إذ تمثل قاعدة البيانات التي يمكن الاطلاع عليها نافذة تسهل التعرف على الإرهابيين المبحوث عنهم من جهة وكشف جوازات السفر المزورة التي يستغلها هؤلاء للتنقل بين عدة دول من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء مكملا لمنظومة النشرات المنشأة سابقا للتنبيه للأفراد المبحوث عنهم. وقد تم إيفاد أعوان من الشرطة الدولية أنتربول إلى ثمانية موانئ بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، منها الجزائر، من أجل مساعدة السلطات المحلية على فحص الركاب وتحديد الإرهابيين المحتملين خلال موسم الاصطياف، ضمن عملية أطلق عليها اسم  نبتون التي تعالج التهديدات التي تشكلها تنقلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يستخدمون للسفر بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا الطرق البحرية المتوسطية وكذا الأشخاص المتاجرين بالمخدرات والأسلحة النارية. ويشير الأنتربول إلى أن الجزائر وفرنسا وإيطاليا والمغرب وإسبانيا وكذا تونس تقود عملية نبتون بدعم منه ومن منظمة الجمارك العالمية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل فرونتكس.