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وفاة 1510 شخص في حوادث المرور في السّداسي الأول

  25 جويلية 2018 - 13:57   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة 1510 شخص في حوادث المرور في السّداسي الأول

لقي 1.510 شخص حتفهم وأصيب 16.022 آخرون بجروح  في 11.507 حادث مرور سجلت على المستوى الوطني خلال الستة أشهر الأولى من سنة  2018, حسب حصيلة كشف عنها يوم الأربعاء المركز الوطني للوقاية والأمن عبر  الطرق

وحسب المصدر ذاته, فقد تم تسجيل انخفاض قدر بـ 89ر6 بالمائة في عدد الحوادث و  91ر10 بالمائة في عدد القتلى و  56ر9 بالمائة في عدد الجرحى مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017

للتذكير فقد عرفت سنة 2017 انخفاضا محسوسا في حوادث المرور وفي عدد القتلى  والجرحى حسب التقرير السنوي للمركز, حيث تم تسجيل 25.038 حادث مرور جسماني مع  انخفاض لعدد الحوادث ب 3.818 حادث مقارنة بسنة 2016 "وهو الوضع الذي أثر  بالإيجاب على مؤشرات السلامة المرورية على المستوى الوطني", كما تم تسجيل  "انخفاض في عدد القتلى بنسبة 8,84  بالمائة مقارنة مع سنة 2016, ما يعني نجاة ما يقارب 353 شخص من الموت بسبب هذه الحوادث"

وفي نفس الإطار, تم تسجيل "تراجع" في عدد جرحى حوادث المرور بنسبة "17,54  بالمائة, أي 36.287 جريح خلال سنة 2017 مقارنة ب44.007 شخص في سنة 2016 وهو ما  يعادل 7.720 جريح أقل"

 

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