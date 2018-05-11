ارتفاع عدد الإرهابيين المستسلمين إلى 18 خلال جويلية

الإرهابي الحيمر يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تسليم الإرهابي المهري يورو المدعو الحيمر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016 كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة مملوئين.

تشهد مختلف النواحي العسكرية استسلام العديد من الإرهابيين نتيجة الضغط الذي تمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا إطلاقها لـ نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسه، يوم 25 جويلية 2018، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، ويتعلق الأمر بالمسمى المهري يورو المدعو الحيمر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة مملوئين، لترتفع بذلك حصيلة الإرهابيين الذين سلموا منذ بداية شهر جويلية الجاري إلى 18 إرهابيا، بالإضافة إلى استرجاع 20 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات، لتؤكد هذه النتائج الحاسمة للجيش الوطني الشعبي عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء نهائيا على هذه الشراذم المجرمة. وقالت الوزارة في وقت سابق أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للقوى الأمنية قد ارتفع بطريقة ملفتة، خاصة في منطقة الصحراء والمناطق الحدودية القريبة من شمال مالي والنيجر، إضافة إلى العناصر المسلحة التي ما زالت تنشط في مناطق شمال الوطن على غرار جيجل. وفي نفس السياق، وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة في حين ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية مضخية وكمية من الذخيرة ومركبتين رباعيتي الدفع.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة محملة بـ17 قنطارا من مادة التبغ، في حين أحبط حراس السواحل ببني صاف محاولة هجرة غير شرعية لـ19 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.