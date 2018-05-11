شريط الاخبار
أبواق المخزن تتهم الجزائر بضرب مخططها الإفريقي من خلال فتح معبر موريطانيا التهاب أسعار صرف الأورو والدولار تزامنا مع انطلاق موسم الحج سوناطراك تسعى لتأسيس مشروع تجاري مشترك برميل النفط ينتعش ويسجل 74 دولارا إطلاق طائرة إمبراير E190-E2 بالجزائر القضاة مطالبون بتحريك الدعوى العمومية آليا ضد كل ما يمس المواطن بوتفليقة يجري تغييرا ثانيا في سلك القضاء اليوم أويحيى يكرّم نوابغ الجزائر الإرهابي الحيمر يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار يوسفي يدعو المتعاملين الجزائريين لتسهيل تصدير المنتوج الوطني نحو غامبيا معدل 15 للالتحاق بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان إدراج أسلوب المقاولاتية في تدريس المناهج التربوية إنهاء مهام سفير الجزائر بروما في انتظار حركة أخرى تمس عواصم عديدة تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا اليوم الجمارك الجزائرية تعتزم تفعيل آلية التصدير بولايات الجنوب 4.59 مليار دولار فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال السداسي الأول جازي توضح موقفها بخصوص قضية عرض هايلة التوترات التجارية والجيوسياسية تهوي بأسعار النفط حملة أمنية لضبط إرهابيين محتملين بمطارات الجزائر لهبيري ينهي مهام المكلف بأمن مطار هواري بومدين ورئيس أمن ولاية سعيدة مقري يوسع مشاوراته لكافة الأطياف السياسية ويلتقي بولد عباس مساعدون للنيابة العامة مختصون في محاربة الفساد عزوزة يدعو بعثة الحج للإخلاص في خدمة الحجاج عزوزة يدعو بعثة الحج للإخلاص في خدمة الحجاج وزارة الداخلية تطالب بمفتشين ماليين لمراقبة تحصيل الجباية المحلية 17 إرهابيا سلّموا أنفسهم للسلطات العسكرية منذ مطلع جويلية سفارة فرنسا تنفي تجميد طلبات مواعيد التأشيرة للسنة المقبلة توزيع 30 ألف وحدة سكنية بصيغ مختلفة شهر أوت العائلات الجزائرية تحج إلى تونس وعدد الحجوزات في ارتفاع تنصيب 12 مجلسا مهنيا للشعب الفلاحية لترقية المنتوج الوطني الأميار والولاة مطالبون بالقضاء على البطالة لا تخوضوا في السياسة...ابتعدوا عن الفتاوى الغريبة واحترموا المملكة أكثر من 50 ألف جزائري دخلوا إلى تونس عبر معبر طبرقة الإنتاج الوطني للحليب بلغ أكثر من 3.52 مليار لتر خلال 2017 الجزائر ترفع سعر البيع الرسمي للخام في أوت مخاوف من تكرر سيناريو تعفن اللحوم ومطالب باقتناء الأضحية بوصل شراء 4،6 بالمائة نسبة التضخم شهر جوان فتح تخصصات جديدة للتكوين في مجال التسويق والمحاسبة تنصيب خلية مشتركة لمجابهة أزمة العطش والحرائق بتيزي وزو محكمة شرشال تستدعي المتهمين في قضية الحراقة للمحاكمة
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الإرهابي الحيمر يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

ارتفاع عدد الإرهابيين المستسلمين إلى 18 خلال جويلية

الإرهابي الحيمر يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

  25 جويلية 2018 - 19:40   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الحدث
الإرهابي الحيمر يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تسليم الإرهابي  المهري يورو المدعو  الحيمر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016 كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة مملوئين.

 

تشهد مختلف النواحي العسكرية استسلام العديد من الإرهابيين نتيجة الضغط الذي تمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا إطلاقها لـ  نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه  في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسه، يوم 25 جويلية 2018، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، ويتعلق الأمر بالمسمى  المهري يورو المدعو  الحيمر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة مملوئين، لترتفع بذلك حصيلة الإرهابيين الذين سلموا منذ بداية شهر جويلية الجاري إلى 18 إرهابيا، بالإضافة إلى استرجاع 20 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات، لتؤكد هذه النتائج الحاسمة للجيش الوطني الشعبي عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء نهائيا على هذه الشراذم المجرمة. وقالت الوزارة في وقت سابق أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للقوى الأمنية قد ارتفع بطريقة ملفتة، خاصة في منطقة الصحراء والمناطق الحدودية القريبة من شمال مالي والنيجر، إضافة إلى العناصر المسلحة التي ما زالت تنشط في مناطق شمال الوطن على غرار جيجل. وفي نفس السياق، وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة في حين ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية مضخية وكمية من الذخيرة ومركبتين رباعيتي الدفع.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة محملة بـ17 قنطارا من مادة التبغ، في حين أحبط حراس السواحل ببني صاف محاولة هجرة غير شرعية لـ19 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

أسامة. س

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات