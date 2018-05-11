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أخبار متطابقة قالت إنه يمس المجلس الأعلى للقضاء

بوتفليقة يجري تغييرا ثانيا في سلك القضاء اليوم

  25 جويلية 2018 - 19:46   قرئ 147 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يجري تغييرا ثانيا في سلك القضاء اليوم

ينتظر أن يجتمع، اليوم، المجلس الأعلى للقضاء للفصل في مراكز جديدة تمس المجلس بعد التي شهدت تغييرات معتبرة خلال الأيام الماضية، حيث تهدف هذه التغييرات للتحسين المستمر للأداء من أجل السعي إلى تحقيق الأفضل، وإعادة النظر باستمرار في العمل، قصد تكييف وتحديث متطلبات الواقع، وما يطرأ عليه من تحولات.

يواصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سلسلة التغييرات التي تمس مختلف القطاعات الأمنية والقضائية، حيث قالت مصادر متطابقة إن رئيس الجمهورية سيقوم بحركة ثانية في سلك القضاء تمس أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لضخ دماء جديدة وتقديم الكفاءات لدعم عجلة التطور الذي تعرفه العدالة. وتأتي هذه الحركة في الوقت الذي قال فيه الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، إن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، تهدف إلى التحسين المستمر للأداء من أجل السعي إلى تحقيق الأفضل، وإعادة النظر باستمرار في العمل، قصد تكييف وتحديث متطلبات الواقع، وما يطرأ عليه من تحولات. كما شدد الوزير على أن أعضاء السلطة القضائية لا يخضعون إلا للقانون والضمير، داعيا الجميع من قضاة ومساعدين وأسرة الدفاع والخبراء المعتمدين إلى احترام المبادئ وسرية التحقيق، كما اعتبر لوح، في كلمة له على هامش تنصيب بودربالة محمد رئيسا جديدا لمجلس قضاء المسيلة، أن الاهتمام بالموارد البشرية وتحسين قدراتها وحسن توزيعها على المرافق تظل من المسائل الأساسية، وفي قلب اهتمامات ملف إصلاح قطاع العدالة التي أمر بها رئيس الجمهورية، والذي خص الكفاءات بنصيب متميز وعناية كافية من أجل إتاحة فرص التطور وإظهار قدراتهم القيادية والحرص على جودة التسيير.

أسامة س

 

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