الجزائر تدين الهجوم ضد ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر

أدانت الجزائر اليوم الجمعة الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط سعودية أمس الخميس في البحر الأحمر معتبرة إياه "مساسا خطيرا" بالقانون البحري الدولي وبالحق في حرية الملاحة، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.

"الجزائر تدين الهجوم الذي استهدف يوم الخميس 26 يوليو ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر والذي يعتبر مساسا خطيرا بالقانون البحري الدولي وبالحق في حرية الملاحة و يؤثر سلبا على التجارة الدولية" يوضح ذات المصدر.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية أن "هذا الهجوم هو موضع إدانة أشد لوقوعه في الوقت الذي يسعى الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لبعث مسار تسوية هذا النزاع الذي يمزق هذا البلد (اليمن) ويفرض على السكان المدنيين معاناة وآلام تفوق كل وصف".

وخلص ذات البيان إلى أن "الجزائر تجدد تضامنها مع الشعب في اليمن وتؤكد مجددا دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة لتسوية سياسية للأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق.