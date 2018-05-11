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حمس:.الرئاسيات القادمة فرصة للتغيير على قاعدة التوافق والديمقراطية

  28 جويلية 2018 - 14:20   قرئ 71 مرة   0 تعليق   الحدث
حمس:.الرئاسيات القادمة فرصة للتغيير على قاعدة التوافق والديمقراطية

اعتبرت حركة مجتمع السلم "حمس" الانتخابات الرئاسية القادمة 2019 فرصة للتغيير وفتح الأفق السياسي على قاعدة التوافق والديمقراطية، وثمنت في بيان، بعد اجتماع مجلس شورى الحركة في دورته العادية الأولى لعهدة 2023/2018، أمس واليوم السبت بفندق الرايس بالجزائر العاصمة، مبادرة التوافق الوطني التي تقدمت بها الحركة باعتبارها فرصة جديدة لا ينبغي أن تهدر لحل الأزمة المتعددة الابعاد ودعوة كل أطياف الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وكل فئات الشعب إلى احتضان المبادرة من أجل جزائر آمنة مستقرة نامية.

كما دعت في بيانها الذي نشر في صفحتها على موقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك" إلى رص الجبهة الداخلية لحماية الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية ولا سيما بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود .

 

 

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