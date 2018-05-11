نتائج الامتحانات المهنية الخاصة بالمناصب الادارية اليوم

سيتم هذا الاحد على مستوى مديريات التربية عبر الوطن الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة ب 27 رتبة حسبما أوردته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الوزيرة على حسابها "سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة ب 27 رتبة وهي: (مفتش، مدير، مقتصد، مشرف، ناظر، مستشار، ملحق بالمخبر) يوم الـ 29 جويلية 2018 ابتداء من الساعة 15:30 على مستوى مديريات التربية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد نظمت يوم الـ15 جويلية الجاري امتحان مهني للترقية و بلغ عدد المترشحين المقبولين لهذه الامتحانات 38014 لشغل 11487 منصب خاص ب27 رتبة.