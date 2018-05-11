إلى غاية بت الغرفة الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء في الدعوى

تقنيو صيانة طائرات الجوية الجزائرية يجمدون إضرابهم

أعلنت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات أمس، تجميد اضرابها الذي كان من المنتظر الشروع فيه اليوم، بعد قرار الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة أول أمس، الانتظار إلى غاية بت الغرفة الاجتماعية للمحكمة بداية من 5 أوت المقبل في الدعوى التي رفعتها إدارة الجوية الجزائرية بخصوص الإضراب المزمع أن يشنه تقنيو الشركة.

أوضحت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات أن تجميد الإضراب جاء احتراما لقرار القضاء، الذي نص على الانتظار إلى غاية الخامس أوت المقبل، تاريخ بت الغرفة الاجتماعية بالمحكمةالابتدائية للدار البيضاء في الدعوى التي رفعتها إدارة الجوية الجزائرية بخصوص الإضراب الذي كان من المزمع أن يقوم به تقنيو الشركة اليوم، وأضافت في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك أنها لن تتخلى عن مطالب وحقوق تقنيي الشركة باستخدام جميع الوسائل القانونية.

تجنبت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعد حكم المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة بتجميد إضراب نقابة تقنيي صيانة الطائر لغاية 5 أوت المقبل، تاريخ بت الغرفة الاجتماعية للمحكمةفي الدعوى التي رفعتها إدارة الجوية الجزائرية، بخصوص الإضراب الذي كان من المنتظر أن يدخل فيه تقنيو الشركة اليوم، مما يجنب سيناريو تأخر وإلغاء الرحلات في ذروة موسم الاصطياف والحج، أين يعيش مطار هواري بومدين حركية كبيرة بسبب تدفق الجزائريين على الخارج لقضاء العطلة من جهة، وانطلاق عملية نقل الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة من جهة أخرى، خاصة أن الشركة لمتستأجر طائرات للمساعدة في نقل الحجاج.

وشهدت المرحلة الأخيرة التي سبقت بت المحكمة في قضية الإشعار بالإضراب تصريحات متناقضة حول فتح باب الحوار بين الطرفين، إذ قال وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان خلال مشاركته في مراسم انطلاق أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة من مطار هواري بومدين الدولي إن المفاوضات جارية مع تقنني الشركة لتجنب الإضراب، في حين فند المعنيون كلام الوزير.

وبسبب هذه المشاكل ستشهد شركة الخطوط الجوية الجزائرية أسبوعا أو أكثر من الترقب، إلى غاية فصل الغرفة الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء في القضية بداية من الخامس أوت المقبل.