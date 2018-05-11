تنصيب العميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا لأمن ولاية تيزي وزو

تم يوم الثلاثاء تنصيب العميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو, خلفا لمراقب الشرطة رشيد دروازي الذي استدعي لمهام أخرى, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و قد أشرف على مراسم التنصيب المفتش العام للأمن الوطني ممثلا للمدير العام للجهاز, مصطفى لهبيري.

للإشارة, سبق لرئيس أمن ولاية تيزي وزو الجديد تقلد عدة مناصب عملياتية في جهاز الأمن الوطني بكل من ولايتي تيزي وزو و الجزائر, كما كان قد عين سابقا على رأس أمن ولايتي سكيكدة و تبسة.