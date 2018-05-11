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كانت تبحث عن صدى إعلامي لفك الخناق عن الجماعات المحاصرة على الحدود التونسية

الجيش يقضي على 4 إرهابيين ويحبط محاولة استهداف منشآت حيوية بالشرق

  31 جويلية 2018 - 20:31   قرئ 116 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يقضي على 4 إرهابيين ويحبط محاولة استهداف منشآت حيوية بالشرق

أحبطت قوات الجيش مخططا إرهابيا كان يستهدف منشآت حيوية عشية عيد الأضحى المبارك في الشرق مع الحدود التونسية، حيث أفضت عملية بحث وتفتيش بمنطقة بيسي ببلدية عزابة بالقطاع العسكري لسكيكدة إلى القضاء على 04 إرهابيين وتدمير مخابئ بها أسلحة كانت مجهزة لتنفيذ عمليات تهدف لكسب صدى إعلامي.

 

تمكنت قوات الجيش الوطني من إبطال مخطط إرهابي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لضرب ولايات شرقية عشية العيد، حيث قالت مصادر متطابقة إن المخطط استهدف القيام بعمليات تفجيرية لمنشآت حيوية ومرافق أمنية بالمناطق الشرقية، يتكفل القيام بها إرهابيون تابعون لما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لتخفيف الضغط عنهم جراء الحصار المفروض على قيادات التنظيم بالمناطق الجبلية قرب العاصمة، وكذا التضييق الكبير المفروض على الإرهابيين على الحدود التونسية، بعد رفع درجة التنسيق بين البلدين إثر العملية الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة التونسية، مضيفة أن قوات الجيش ما زالت تقوم بعمليات تمشيط قرب الحدود التونسية وتحاصر عددا من الإرهابيين، حيث تتم عمليات الملاحقة والتمشيط قرب الحدود التونسية بالتنسيق مع الجانب التونسي لضمان عدم فرار وهروب الإرهابيين من الجهتين. وأضاف المصدر أن الجزائر رفعت درجة التأهب بمناسبة العيد، وهي مناسبات عادة ما تسعى التنظيمات الإرهابية من خلال نشاطها الإجرامي لاستغلالها والقيام بعمليات إرهابية فيها، إلا أن خبرة الجيش في مجال محاربة الإرهاب سمحت بإحباط المخططات، سواء تلك التي كانت في رمضان أو الدخول الاجتماعي أو العيد. وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني إن  مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت إثر عملية بحث وتفتيش قامت بها، من القضاء على أربعة إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة ببلدية عزابة، مشيرة إلى أن العملية ما زالت متواصلة. وأوضح المصدر ذاته أنه  في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة بيسي ببلدية عزابة بالقطاع العسكري سكيكدة، الناحية العسكرية الخامسة، استرجعت مفارز للجيش مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وبندقيةنصف آلية من نوع سيمونوف، وستة مخازن ذخيرة مملوءة. وأضاف ذات المصدر أن  هذه العملية التي ما زالت متواصلة تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي في مطاردة بقايا المجرمين.في سياق متصل، فككت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع مصلحة أمن الجيش بالقطاع العملياتي العسكري، شبكة إرهابية متكونة من 16 شخصا، وحسب مصادر متطابقة فقدوجهت إلى 6 من المشتبه بهم تهمة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وإلى 10 آخرين تهمة الدعم والإسناد اللوجستي،وقد تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية أمس، قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق، مشيرة إلى أنالشبكة تنشط في إقليم ولاية تبسة، وخاصة البلديات المتاخمة لولايتي خنشلة والوادي.

أسامة سبع

 

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