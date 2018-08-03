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حجز مركبتين رباعيتي الدفع ببرج باجي مختار وعين قزام

  03 أوت 2018 - 10:12   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الحدث
حجز مركبتين رباعيتي الدفع ببرج باجي مختار وعين قزام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أول أمس بكل  من برج باجي مختار وعين قزام مهربا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع ومطرقة ضاغطة  ومولد كهربائي و1200 لتر من الوقود بالإضافة إلى طنين من المواد الغذائية  و1.53 طن من مواد التنظيف حسب ما جاء يوم الخميس في بيان لوزارة الدفاع  الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش  الوطني الشعبي أمس الأربعاء 1 أوغسطس 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة مهربا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع ومطرقة ضاغطة  ومولد كهربائي و1200 لتر من الوقود بالإضافة إلى طنين من المواد الغذائية  و1.53 طن من مواد التنظيف.

كما ضبط عناصر الدرك الوطني  بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية -يضيف ذات  المصدر-49 كيلوغرام من الكيف المعالج في حين تم توقيف مهربا  آخر بأدرار  بالناحية العسكرية الثالثة وحجز 10 قناطير من مادة التبغ و20 قنطارا من التمور  كانت موجهة للتهريب.

 

ومن جهة أخرى ضبط حراس السواحل بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة ستة أجهزة  محظورة لصيد المرجان فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان  ثمانية 08  مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

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