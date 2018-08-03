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الحرائق تتلف 1263 هكتار منذ جوان

  03 أوت 2018 - 10:21   قرئ 66 مرة   0 تعليق   الحدث
الحرائق تتلف 1263 هكتار منذ جوان

تسببت حرائق الغابات في اتلاف 1.263 هكتار وذلك في الفترة الممتدة ما بين الفاتح جوان الى الفاتح أوت الجاري, حسب ما جاء أمس في بيان للمديرية العامة للغابات.

و حسب ذات الحصيلة فإنه خلال الفترة الممتدة من الفاتح يونيو الى الفاتح  اغسطس الجاري تم تسجيل 286 بؤرة حريق شملت مساحة اجمالية تقدر ب 1263 هكتار  تشمل 744 هكتار من الغابات و 138 هكتارا من الادغال و381 هكتارا من الاحراش اي  بمعدل 4,6 بالمئة بؤرة حريق يوميا و اتلاف مساحة 4,41 بالمئة هكتار لكل حريق.

و اضاف نفس المصدر, ان المنطقة الاكثر تضررا هي المناطق الشرقية من البلاد ب  974 هكتارا و 81 حريقا تليها مناطق الوسطى ب 174 هكتار و122حريق فالمناطق  الغربية بإتلاف 115 هكتارا بسبب نشوب 83 حريق.

من جهة اخرى, تم تسجيل خلال الاسبوع الممتد من 26  جويلية الماضي الى الفاتح  أوت 79حريقا التهم  مساحة اجمالية تقدر ب184 هكتار شملت 38 هكتار من  الغابات و35 هكتار من الادغال و 111 هكتارا من الاحراش اي بمعدل 11حريقا في  اليوم الواحد  واتلاف 3,32 هكتار.

واضاف ذات المصدر,ان جهاز الوقاية و مكافحة حرائق الغابات الذي تم وضعه منذ  الفاتح يونيو 2018 سيبقى ساري المفعول الى غاية نهاية الحملة في 31 اكتوبر  المقبل.وبسبب الاخطار المستمرة خلال هذا الفصل وجهت المديرية نداء للمواطنين لاسيما  سكان المناطق المجاورة للغابات بمزيد من اليقظة والمساهمة في مخطط الانذار  والوقاية.وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 , كشفت المديرية عن تسجيل 1.552 حريق  أتلف مساحة اجمالية قدرت ب 12.634 هكتار منها  4.401 هكتار من الغابات.

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