كشف مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني صباح اليوم، إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي للقطاع العملياتي لبرج باجي ، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (12) قطعة من السلاح، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 03 أوت 2018، إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (12) قطعة من السلاح" كما يلي:

(01) بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف (PMAK).

(03) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف (SKS) .

(07) بنادق تكرارية.

(01) بندقية آلية من نوع (FAL).

كمية معتبرة من الذخيرة فيما عثر على كمية من الكيف المعالج تقدر بــ(42) كيلوغراما بنفس المخبأ وأضاف المصدر، إن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية.