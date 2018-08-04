الصحفي حميد بوثليجة في ذمة الله

يوارى الثرى اليوم السبت المرحوم حميد بوثليجة صحفي سابق بوكالة الأنباء الجزائرية بمقبرة سوق أهراس

وتوفي المرحوم بوثلجة أمس الجمعة في مدينة عنابة عن عمر يناهز 73 سنة إثر مرض عضال حسب ما أفاد أقاربه و قد التحق المرحوم بوكالة الأنباء الجزائرية في الستينات من القرن الماضي حيث عمل في عدة أقسام و كان رئيس المكتب الجهوي بولاية عنابة ثم مراسلا للوكالة في تونس والمرحوم أب لثلاث بنات وكان محبوبا لدى كل زملائه لاتصافه بالأخلاق الحميدة و المهنية

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه .إنا لله و إنا إليه راجعون