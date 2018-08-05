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بيان هام حول الخدمة الوطنية

  05 أوت 2018 - 12:05   قرئ 121 مرة   0 تعليق   الحدث
بيان هام حول الخدمة الوطنية

أعلنت مديرية الخدمة الوطنية المواطنين التابعين لصف 2008المولودين بين الفاتح جانفي 1988 و31 ديسمبر 1988والتابعين للصفوف من 2009 إلى 2013.

و المولودين بين الفاتح جانفي 1989 و31 ديسمبر 1993 الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية.

بأنهم مدعوون للتقرب من مراكز أو مكاتب الخدمة الوطنية التابعين لها، قصد تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، حسب الرزنامة الآتية : من 12 إلى 16 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جانفي و31 مارس  من 19 إلى 23 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أفريل و30 جوان  من 26 إلى 30 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جويلية و30 سبتمبر. من 02 إلى 06 سبتمبر 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أكتوبر و31 ديسمبر. المواطنون المعنيون مدعوون لتقديم نسخة من الوثائق التالية: – بطاقة الهوية. – شهادة المستوى الدراسي.

 

 

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