13 مليون دينار لتهيئة مقبرة الشهداء بتلمسان

استفادت بلدية الحناية بولاية تلمسان من مبلغ 13 مليون دج لتهيئة وترميم مقبرة الشهداء، حسبما أفادت به اليوم الأحد رئيسة دائرة الحناية.

وذكرت خيرة تلي لوكالة الانباء الجزائرية، أن العملية ستشمل تهيئة حوالي 5 ألاف ضريح بهذه المقبرة وترميم مدخلها وتهيئة المكان الواقع بالقرب من النصب التذكاري الذي شهد مؤخرا انزلاق للتربة و كذا صيانة نظام السقي وطلاء الواجهة.

ويرتقب انطلاق الأشغال في شهر أوت الجاري بإشراف مؤسسة خاصة مختصة في هذا النوع من الأشغال, وفق ذات المسؤولة.

وأبرز ذات المصدر أن هذا المبلغ المالي تم اقتطاعه من ميزانية الولاية صيانة لرموز ثورة التحرير المجيدة و المحافظة على ذاكرة الأمة و أن العملية ستعمم على باقي مقابر الشهداء عبر مختلف البلديات.

وللتذكير تضم ولاية تلمسان 15 مقبرة للشهداء و 105 نصب تذكاري الى جانب 12 مركزا للتعذيب يعود تاريخه للحقبة الاستعمارية الفرنسية كما أشير إليه.