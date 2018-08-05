المؤسسة الوطنية للنقل البحري تحدد شروط الركوب

أفادت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان اليوم الأحد بان الركاب الذين لديهم تاريخ عودة تابت من 15 أوت إلى 15 سبتمبر 2018 عليهم التقدم إجباريا للصعود في التاريخ الظاهر على تذاكر سفرهم و هذا خمس ساعات قبل إبحار السفينة.

و في ذات البيان، أوضحت المؤسسة بأنها "لا تتحمل أي مسؤولية في حالة ما إذا لم يتم احترام هذان الشرطان".

من ناحية أخرى، أشارت المؤسسة انه و بشكل استثنائي سيتم قبول أولوية الركوب للمسافرين مع عائلاتهم و هذا في حدود الإجراءات المعمول بها على متن بواخرها.

للتذكير، فإن الأسطول البحري الجزائري لنقل المسافرين لديه أربعة بواخر منها واحدة مستأجرة.

كما تم التوقيع على عقد خلال شهر مارس الفارط مع المجمع الصيني المتخصص في صناعة البواخر من اجل اقتناء خامس باخرة بطاقة 1.800 راكب و 600 سيارة و الذي سيتم استلامهم في 2021 و هذا في إطار تجديد الأسطول البحري الوطني.