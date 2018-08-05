الجيش يتدخل للمساعدة وبدوي يوفد لجنة وزارية إلى تمنراست

طوفان يجتاح ولايات جنوب وشرق البلاد ويغرق مدنا بأكملها

6 قتلى في تمنراست وقالمة وعائلات تحاصرها المياه

تسبب الاضطراب الجوي غير العادي خلال الساعات الماضيةبالولايات الجنوبية والشرقيةفي خسائر مادية وبشرية، فرضت سرعة تحرك الحكومة لاحتواء الوضع بإيفاد لجنة وزارية إلى تمنراست، وتدخل قوات الجيش الوطني الشعبي لتقديم يد العون للعائلات المتضررة جراء هذه الأمطار.



فبولاية تمنراست أوقعت الوديان والبرك المائية ثلاثة ضحايا، حيث انتشلت مصالح الحماية المدنية جثث ثلاثة أشخاص قضواغرقا بإحدى البرك المائية مساء السبت، بمنطقة تنغاكلي الواقعة على بعد 25 كم شمال شرق مدينة تمنراست، حسب ما علم من مدير الحماية المدنية بالنيابة العقيد حمداني محمد، ويتعلق الأمربرجل وفتاتين فارقتا الحياة بعد وصولهما إلى مستشفى تمنراست وتبلغان من العمر 19 و17سنة، في حين لقيت طفلتان حتفهما (7 و8 سنوات) غرقا في برك مائية خلفتها فيضانات أودية منطقة تين زواتين الحدودية،فيما تتواصل عملية البحث عن مفقود آخر، حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من مصالح الولاية. أما عن الخسائر المادية بعين قزام منذ الفاتح أوت الجاري، فكشف والي تمنراست جيلالي دومي، في تصريح للإذاعة الوطنية أن مياه الأمطار غمرت 36 مسكنا، مشيرا إلى أن عمليات شفط المياه منها باشرتها مصالح الحماية المدنية وكذا أعوان البلدية، وأن عملية تنقية السكنات تتواصل بالموازاة مع عمليات تنقية الشوارع، مؤكدا تدخل الجيش الشعبي الوطني لمد العون للسلطة المحلية.

وكان لولايات الشرق الجزائري نصيب من الأمطار المتهاطلة، حيث اجتاحت الفياضات مناطق من ولاية سكيكدة، وجرفت معها القارورات، أغصان الأشجار والنفايات، لتنهي بعد ساعات قليلة فقط مخلفة وراءها بركا مائية في الطرقات العامة والشوارع والتجمعات السكانية، وخاصة في الأحياء الواقعة بالمناطق المنخفضة على غرار الجزء الجنوبي من عاصمة الولاية التي يحيط بها كل من وادي 20 أوت 1955 والزرامنة، وهي المنطقة التي لطالما كانت هاجس السكان والسلطات على حد سواء، حيث وبمجرد أن يرتفع منسوب المياه في الوادين المذكورين يتأثر قاطنو العمارات والاكواخ، مما يدفع مصالح الحماية المدنية والسلطات العمومية إلى التدخل للتقليل من حجم الأضرار وامتصاص المياه المتسربة.

وأثرت الأمطار الطوفانية التي شهدتها الولاية في عزِّ فصل الصيف سلبا على المصطافين، وخاصة أولئك الذين قدموا من خارج الولاية، إضافة إلى المستثمرين، حيث حولت السيول المتدفقة مراكز التسلية والترفيه على طول الشواطئ إلى أنقاض ليستيقظوا صباحا على مخلفاتها، في الوقت الذي انتشرت فيه القمامة بها. وشهدت ولايات أخرى، في الشرق الجزائري تساقطا للأمطار على غرار جيجل التي غرقت بعض شوارعها في مياه الأمطار حسب صور وفيديوهات متداولة على موقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك، إضافة إلى قالمة، الطارف، خنشلة، أم البواقي وسوق أهراس، علما أن الأمطار الفجائية عادة ما تتسبب في خسائر مادية في الوقت الذي تكون فيه البالوعات ومسالك المياه غير منظفة، مما يؤدي لركود المياه في الطرقات والمنازل وغيرها.

صعقة رعدية تقتل شخصا بقالمة

قُتل شخص بصعقة رعدية بقرية شيشان بلدية بوشقوف الواقعة بنحو 35 كلم شرق ولاية قالمة إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية، حسبما علم أمس من خلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية، وذكر نفس المصدر نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوشقوف تلقت في حدود الساعة 00: 21 من ليلة السبت إلى الأحد نداء مفاده إصابة شخص بصعقة رعدية وتم نقله بسيارة خاصة إلى مستشفى البلدية قبل وصول فرق الإسعاف، مضيفا بأن الضحية البالغ من العمر 32 سنة فارق الحياة بذات المؤسسة الاستشفائي، واستنادا إلى ذات المصالح فقد شهدت ولاية قالمة تقلبات جوية في الفترة ما بين السادسة من مساء السبت إلى غاية صبيحة أمس الأحد وبلغت كمية الأمطار المتساقطة خلالها 41 ملم.

لجنة وزارية تحل بتمنراست لمعاينة الأضرار

..وقد تقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، وكان مبرمجا أن تحل هذه الأخيرة بالمنطقة مساء أمس، وستقف على الوضع بها وعلى الإجراءات المتخذة محليا تحسبا لإجراءات التكفل الجيد والسريع بالوضع على مستوى الولاية، في ظل الخسائر المادية والبشرية التي تسبب فيها هذا الاضطراب الجوي.

الجيش يتدخل لمساعدة العائلات المنكوبة

..وعلىإثر الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق جنوب الوطن، وتطبيقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، إثر طلب من السلطات المحلية للولاية المنتدبة لعين قزام، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي عين قزام بالناحية العسكرية السادسة، خلال الساعات الماضية، لتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين وفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة، أين تم تسخير ومنذ الساعات الأولى، كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، وأكدت في بيان لها أنها تبقىعلى أهبة الاستعداد للتدخل السريع كلما دعت الضرورة لذلك.

الحماية المدنية في حالة تأهب

..وتبقى مصالح الحماية المدنية في حالة تأهب على إثر الأمطار التي تساقطت خاصة بولايات تمنراست، قالمة، الطارف، خنشلة، جيجل، أم البواقي وسوق أهراس، حيث قامت - حسب ما تكشف عنه حصيلة لنشاطها بين 4 و5 أوت الجاري بولايةأم البواقي بانتشال شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 65 سنة جرفته مياه الوادي، بالمكان المسمى مشتة بوعثمان، ببلدية أم البواقي، في حين قضى شخص يبلغ من العمر 32 سنة إثر تعرضه لصاعقة رعدية بقرية شيقات ببلدية بوشقوف ولاية قالمة، كما تم إنقاذ 03 عائلات كانوا محاصرين بالمياه داخل منازلهم بقرية عين لحمة ببلدية بابار في ولاية خنشلة. وفي نفس السياق قامت مصالح الحماية المدنية لولاية سوق أهراس بعدة عمليات امتصاص المياه داخل الأحياء في كل من بلدياتسوق أهراس، سدراتة وتاورة بدون تسجيل ضحايا،. للعلم قامت مصالح الحماية المدنية في ولاية تمنراست بإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا على متن مركبتين جرفتهم مياه واد بقرية يسليسكن ببلدية أبلسة، وكذا إسعاف شخص تعرض لجروح خفيفة إثر انهيار سقف لمنزل بحي 600 مسكن بنفس البلدية.

مصالح الأرصاد تُحذّر

.. في سياق متصل، حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية غزيرة مرفوقة برياح قوية ستشهدها 11 ولاية شمالية بداية من أمس، حيث كشفت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن أمطارا غزيرة ستتواصل على ولايات: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

فيما ستشهد ولايات: باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة أمطارا رعدية غزيرة في الفترة ما بين منتصف النهار والتاسعة ليلا، حسب ذات النشرية.