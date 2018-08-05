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التحقوا بالجماعات الإرهابية سنة 2012

ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست

  05 أوت 2018 - 21:22   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الحدث
ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تسليم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، بعدما التحقوا بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

 

شهدت مختلف النواحي العسكرية استسلام العديد من الإرهابيين نتيجة الضغط الذي تمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا إطلاقها  نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة والعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، حيث أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه  في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية والحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لبسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد، سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم، صباح 05 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من  نواري عيسى، المدعوأبو علي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، زعطوط مراد المدعو  أبو المعتصم الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وبليدي سمير المدعو  أبو يوسف الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وكانت بحوزتهم ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. وأضاف البيان:  تأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما عزم وإصرار قواتنا على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وإثر دورية استطلاعية بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، ضبط حراس الحدود كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ325 كيلوغرام، في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية تاجري مخدرات بحوزتهما 3990 قرص مهلوس.وبعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خمسة مهربين وضبطت معدات تفجير وخمس مطارق ضغط وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن ومولدين كهربائيين، بينما أوقفت عناصر الدرك الوطني بباتنة وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة سبعة أشخاص بحوزتهم تسع بنادق صيد.من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بالأرهاط بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى محاولة هجرة غير شرعية لـ15 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، بينما تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.

أسامة سبع

 

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