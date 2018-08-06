فتح نقاط بيع الاضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع ،كما اتخذت عديد الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى حتى يتم في أحسن الظروف حسبما أفاد به بيان للوزارة أمس الأحد.

وأبرز مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة خالد بارة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى انه من بين هذه الإجراءات شهادة صحية تكون مرافقة للماشية من نقطة الانطلاق إلى نقطة البيع إلى جانب تجنيد كل الاطباء البياطرة على مستوى نقاط البيع وكذا على مستوى المذابح يوم العيد.

وفي إطار هذه التحضيرات، تم إعادة تطبيق إجراءات التي سميت بالعيد دون كيس تحت إشراف طبي وبيطري أمثل وتدابير أخرى ضرورية.

وبشأن ربط البعض قضية الحمى القلاعية بارتفاع اسعار الاضاحي والمزايدات المسجلة بهذا الشأن أكد خالد بارة أن هذه المسألة تعود كل سنة وأن الوضع مستقر ومتحكم فيه وعدد بؤر الحمى القلاعية محصور.