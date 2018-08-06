لجنة وزارية تعاين الأوضاع بعين قزام بعد التقلبات الجوية

حلت اليوم الإثنين بالمقاطعة الإدارية عين قزام الحدودية جنوب تمنراست لجنة ولاية مشتركة لمعاينة الأوضاع عقب التقلبات المناخية التي اجتاحت المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وتتشكل هذه اللجنة من مسؤولين مركزيين من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والمدينة.

وستقوم اللجنة الوزارية المشتركة التي ترافقها السلطات الولائية والمنتخبين المحليين بمعاينة الأوضاع عقب التقلبات المناخية الأخيرة.

وشهدت ولاية تمنراست منذ نهاية الأسبوع المنصرم اضطرابات مناخية تمثلت في تساقط أمطار رعدية غزيرة مما تسبب في فيضانات عديد أودية المنطقة حيث سجل هلاك خمسة أشخاص غرقا في برك مائية بكل من تمنراست وتين زواتين ومفقود لا زال البحث عنه جاريا.

وتقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست إثر تلك الإضطرابات الجوية بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.