إكتشاف 07 حالات إصابة بالحمى القلاعية في العاصمة

تمكن بياطرة مذبح حسين داي برويسو، اليوم الثلاثاء، من اكتشاف أعراض الإصابة بداء الحمى القلاعية لدى رؤوس من الأبقار كانت موجهة للذبح.

و أوضح مصطفى مباركي المفتش البيطري الولائي بالنيابة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن فرقة البياطرة العاملة على مستوى مذبح حسين داي بالعاصمة تمكنت صبيحة اليوم من " اكتشاف أعراض الإصابة بداء الحمى القلاعية لدى سبعة رؤوس من الأبقار كانت موجهة للذبح"، قبل أن يتم "التدخل الفوري" لذبح تلك الرؤوس والتخلص منها وضمان عدم توجيهها للاستهلاك البشري.

و قال المتحدث، أنه منذ ظهور أعراض هذا الداء الوبائي في أول بؤرة له و التي تم الإبلاغ عنها في 21 جوان المنصرم بولاية تيزي وزو، تم اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية اللازمة لضمان عدم ظهور أي بؤرة للداء في وسط قطعان الماشية الموجودة بإقليم العاصمة، حتى و إن كانت هذه الأخيرة أقل أهمية من حيث تعدادها، مقارنة بعديد ولايات الوطن المعروفة بتربية المواشي .

و أكد مباركي أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بوباء الحمى القلاعية وسط رؤوس الماشية في العاصمة، في حين تم رصد حالات إصابة بذات الداء لدى رؤوس الأبقار التي كانت موجهة للذبح على مستوى مذبح حسين داي، و قد وصل إجمالي الاصابات المسجلة إلى 20 حالة، آخرها المسجلة نهار اليوم الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، صرح مباركي بخصوص عيد الأضحى، أن مصالح المفتشية البيطرية لولاية الجزائر جندت 132 طبيبا بيطريا للسهر على عملية ذبح الأضاحي يوم عيد الأضحى المبارك، و ذلك عبر مذابح و مسالخ العاصمة إضافة إلى الفرق البيطرية المتنقلة التي ستجوب التجمعات السكنية الكبرى وأن البياطرة سيلتزمون بمداومتهم لمراقبة عملية ذبح الأضاحي و ضمان سلامة اللحوم عبر كل من مذابح حسين داي برويسو و الكاليتوس و الحراش و مسلخ زرالدة.