عمليات ناجحة للجيش عبر الوطن

تدمير مخبأ للإرهابيين بعين الدفلى

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى في إقليم الناحية العسكرية الأولى أول أمس، مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراضا أخرى، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس.

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار في إقليم الناحية العسكرية السادسة، تسعة مولدات كهربائية وخمس مطارق ضاغطة، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالوادي في الناحية العسكرية الرابعة مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ 20 قنطارا من مادة التبغ، في الوقت الذي ضبط حراس السواحل 29.25 كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران في الناحية العسكرية الثانية، كما أوقفت عناصر الدرك الوطني بمعسكر مهربا بحوزته 326 وحدة من مختلف المشروبات. أما فيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل بوهران في إقليم الناحية العسكرية الثانية، محاولات هجرة غير شرعية لـ 22 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بينما أوقف حراس الحدود بتلمسان 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني. ويلاحظ أن الهجرة غير الشرعية عبر البحر عادت بقوة خلال الفترة الأخيرة، حيث يحاول الحراقة استغلال حال البحر الهادئة في فصل الصيف للإبحار وبلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، علما أن حراس السواحل أحبطوا منذ شهر جوان الماضي عدة عمليات حرقة من سواحل الوطن الشرقية والغربية.