لهذا السبب ارتفعت أسعار البطاطا في الأسواق

أرجع رئيس الغرفة الفلاحية لوادي سوف بكار حامد ارتفاع أسعار البطاطا في الأسواق إلى غياب نظام ضبط المخزون الاستراتيجي تحسبا لحالات الندرة.

وأوضح المتحدث، الأربعاء، للإذاعة أن "عدم التوازن بين العرض والطلب، وكذا غياب نظام يضبط المخزون الاستراتيجي الذي يتبناه الديوان الوطني للخضر والفواكه لتحديد النسبة الواجب تخزينها في كل موسم تحسبا للندرة لتجنب عدم الاستقرار في الأسعار مثلما أحد أبرز العوامل الرئيسة في هذا الارتفاع الذي تشهده الأسواق هذه الأيام"، وأضاف" بالنسبة لولاية الوادي التي تغطي حوالي 50 بالمائة من الإنتاج الوطني وطيلة خمسة أشهر كاملة فإنها فضلت هذه المرة تقليص المساحة المزروعة بسبب الحرارة، لكن بعض ولايات الهضاب العليا كسطيف وتبسة وتيارت وسوق أهراس التي كان يفترض أن تعوض هذا النقص تأخرت في ذلك بسبب تأخر سقوط الأمطار فيها بين شهري جانفي ومارس ما دفع بالكثير من الفلاحين فيها إلى تأخير عملية الغرس على أن يتم جني المحصول في شهري أوت وسبتمبر المقبل.

وتوقع المتحدث ألا تتراجع أسعار البطاطا خلال الأيام المقبلة بسبب ارتفاع أسعار البذور التي تصل، حسبه، إلى 60 و70 دينار ما يعني أن الفلاح والمستهلك هما اللذان يدفعان الثمن على حد تعبيره.