مقدم الزاوية العلاوية بمستغانم في ذمة الله

توفي في ليلة الثلاثاء مقدم الزاوية العلوية لمستغانم الحاج بن عودة بن تونس بعد صراع مع المرض

خبر الوفاة أعلن عنه المرشد الروحي للطريقة الصوفية العلاوية، خالد بن تونس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك، وتوفي الحاج بن عودة بن تونس بمصلحة الاستعجالات الطبية-الجراحية لمستشفى "تجديت" حيث تم نقله إليه أمس الثلاثاء بعد تدهور حالته الصحية،حسب ما أوضحته الزاوية العلاوية، مشيرة إلى أنه سيشيع جثمان الفقيد اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بمقبرة الزاوية العلاوية بمستغانم. ونوه خالد بن تونس، بمناقب الفقيد واصفا إياه بـ"الرجل المخلص والصادق والوفي للطريقة العلوية"، مشيدا بسخائه وطيبته وكرمه وقيم التسامح والحنان التي كان يتسم بها