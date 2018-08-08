وفاة حاجين جزائريين في البقاع المقدسة

أكد يوم الثلاثاء بمكة المكرمة الديوان الوطني للحج والعمرة وفاة يوم الاثنين شيخ وعجوز ضمن صفوف الحجاج الجزائريين.

ويتعلق الأمر حسب بيان استلمت "وأج" نسخة منه- بوفاة "طبيعية" لكل من الحاج محمد جابي ابن زقاع وحروش تسعديت والمولود بتاريخ 29 يناير 1932 بقنزات بولاية سطيف والحاجة فاطمة الزهراء وهراني ابنة عبد القادر وزينب حمزة المولودة بتاريخ 17 أكتوبر 1938 بدرارية بالجزائر .

للإشارة كان القنصل العام الجزائري بجدة (المملكة العربية السعودية) السيد عبد القادر قاسمي الحسني قد أعلن في وقت سابق من اوم الاثنين عن تسجيل حالتي وفاة (2) طبيعية مقدما تعازيه الخالصة إلى عائلتي الضحيتين.