وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24ساعة الأخيرة

توفي 6 أشخاص وأصيب 32 آخرين في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء، وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية قالمة بوفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح، على اثر حادثي مرور، الأول كان بسبب انقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالمكان المسمى مشتة لشفرة لقراير ببلدية دهوارة دائرة حمام نبايل، والحادث الثاني يتعلق بصدم آلة زراعية لطفل يبلغ من العمر 13 سنة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 ببلدية بومهرة احمد دائرة قلعة بوصبعة.