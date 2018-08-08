إصابة 20 شخص بجروح في حادث مرور بالجلفة

أدى حادث مروري وقع صبيحة اليوم الأربعاء بولاية الجلفة تمثل في إصطدام حافلة لنقل المسافرين تشتغل على خط (تيزي وزو- أدرار) بآلة لصب خرسانة رصيف الطرقات إلى إصابة 20 شخصا بجروح، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية

وفور تدخل أعوان الحماية المدنية في هذا الحادث الذي وقع على محور الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين الجلفة والأغواط بالمكان المسمى "واد الصدر" تم إجلاء المصابين إلى مستشفى بلدية عين الإبل القريب من مكان الحادث

وقد أدى هذا التصادم الذي وقع في ورشة أشغال عصرنة وإعادة تأهيل الطريق الوطني رقم واحد، إلى تحطم الجهة الأمامية للحافلة بشكل كلي وسقوطها بمنحدر جانب الطريق ولحسن الحظ نجا الركوب ولم تسجل آية حالة وفاة وفقا لذات المصدر، من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المروري