مصالح الأمن تشتبه في تواطؤ مهرّبي الماشية مع إرهابيين

تنسيق أمني لمنع تسلل الدواعش في شبكات تهريب المواشي

تشن مصالح الأمن حملة واسعة لشل شبكات تهريب الأضاحي على الجهة الحدودية مع تونس، خاصة أن المعلومات المتحصل عليها من قبل مصالح الأمن تشير إلى تواطؤ هؤلاء المهربين مع المجموعات الإرهابية الناشطة بالشريط الحدودي الفاصل بين تونس والجزائر، وقد أجهضت نهاية الأسبوع عملية تهريب رؤوس من الماشية في ضاحية بوحجار التابعة لولاية الطارف الحدودية مع طبرقة وعين الدراهم، بعد بحث وتحريات لمجموعة مهربين ينشطون على محور الحزام الحدودي.

أخذت قوات الجيش الوطني كل احتياطاتها لمنع تسلل أي عناصر إرهابية سواء عبر وفود السواح أو عن طريق المهربين الناشطين عبر طول الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس، والذي يعرف حركة مكثفة حاليا مع اقتراب عيد الأضحى ومحاولات تهريب رؤوس الماشية من وإلى تونس خاصة السلالات الجيدة على غرار سلالة أولاد جلال التي تعتبر الأكثر طلبا، كما كثفت مصالح أمن الحدود مراقبتها على كل الأشخاص والمركبات الوافدة من وعلى تونس والجزائر عبر النّقاط الحدودية البريّة، على خلفية تلقي تنبيهات بخصوص تحركات مشبوهة لعناصر إرهابيّة تخطّط لتنفيذ عمليات إجرامية، خصوصا أنّ الأمر يتعلق بفترة حساسة تتمثّل في تنقل آلاف الأشخاص لقضاء العطلة الصّيفية بمواقع سياحية في تونس، في ظل الحديث عن معلومات تضمّنها تقرير فرنسي حول وجود بين 2000 و3000 آلاف تونسي التحقوا بالجماعات المتطرّفة في العراق وسوريا، بينما يبلغ عدد الجزائريين 300 فقط على أقصى تقدير، كما تشن حملة أمنية على الشريط الحدودي الجزائري- التونسي للوقاية من تهريب قطعان الماشية في الاتجاهين، بينما تشهد أسعار الخرفان في الجهة الجزائرية التهابا من شأنه أن ينعكس على الخرفان المهربة إلى تونس. وأكدت مصادر إعلامية تونسية أن مصالح الأمن الجزائرية تنسق مع نظيرتها التونسية لكبح جماح المهربين، مبرزًا أن عمليات التهريب الواسعة تتم على مدار العام، لكنها تتضاعف مع عيد الأضحى، لأنه يتم تهريب الأضاحي عبر مسالك جبلية وعرة التضاريس ولا يخبرها سوى بارونات التهريب المتعاونين مع مواطنين يخشون بطش رؤوس المافيا، ويرفضون التبليغ عن مسروقاتهم، أو يقدمون على إجراء مفاوضات معهم بعيدا عن أعين مصالح الأمن.

وللإشارة فقد فتحت الجزائر وتونس خط اتصال مباشر بين القيادات الميدانية على الحدود البرية بين البلدين وقررت إقامة غرفة عمليات عسكرية وأمنية مشتركة في خطوة لتقفي أثر الجماعات الإرهابية وإحباط المخططات الإجرامية قبل احتمال وقوعها، حيث قالت مصادر تونسية إن قيادات أمنية وعسكرية جزائرية رفيعة المستوى زارت تونس، لتباحث قضية تأمين الحدود عقب اعتداء جندوبة.