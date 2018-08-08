المؤسسة العسكرية تذكّر السياسيين بـالنقاط الحمراء

إبعاد الجيش عن مسائل لا تعنيه واجب وطني

أكدت المؤسسة العسكرية أنّ الجيش يستند في طريقه نحو العصرنة على الحاضنة الشعبية وتمسكه المطلق بقوانين الجمهورية، مشددة على أنّ النضج والتمرّس المهني الذي بلغه أفراد الجيش يعود إلى تقديسهم لمهامهم الدستورية وإدراكهم لحجم الرهانات.

عادت مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، مجدّدا في عددها الأخير، للردّ على بعض السياسيين الذين أقحموها في خطاباتهم خلال الفترة الأخيرة، وأعادت اقتباس مقتطفات من كلمة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، التي ردّ فيها على دعاة المرحلة الانتقالية ودور الجيش فيها، إلى جانب سياسيين آخرين تحدّثوا باسم المؤسسة في إطار تحركاتهم للتموقع تحسبا لرئاسيات العام المقبل.

وقالت المؤسسة العسكرية إنّ الجيش يبقى مؤسسة جمهورية تضطلع بمهامها الدستورية، وهي الدفاع عن حرمة الوطن وأمنه واستقراره، وتضمّنت افتتاحية الجيش توضيحات لخطاب قايد صالح الذي ألقاه بمناسبة ترؤسه مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في البكالوريا، حيث لفتت إلى أنّ الجيش ينأى بنفسه عن كافة الحسابات والحساسيات السياسية، وربطت بين الحصيلة الإيجابية التي يقدمها أفراد الجيش وبين تقديسهم لمهامهم الدستورية وإيمانهم بالقيم الوطنية وإدراكهم لحجم الرهانات الواجب كسبها.

وأكدت مجلة الجيش أنّ ما تقتضيه متطلبات المرحلة الراهنة يتطلب تضافر جهود الجميع لتوفير الجو المحفّز للجيش الوطني الشعبي حتى يمارس مهامه ضمن الإطار الطبيعي والملائم الذي حدده الدستور والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه، التي تقتضي وعي الجميع بأن الابتعاد عن إقحامه في المسائل التي لا تعنيه يعتبر واجبا وطنيا تستلزمه المصلحة العليا للجزائر.

وشددت على أنّ الجيش متحصن بالثقة الدائمة التي منحه إياها الشعب لأنها منبع قوته وطاقته المعنوية التي لا تنضب، وهو جيش الشعب الجزائري عبر كافة أرجاء الوطن، لافتة إلى أنّ هذه الثقة تشحذ همته في التقدّم بخطوات واثقة نحو بلوغ المراتب التي تليق بمقامه وبمهامه، حيث بلغ أعلى درجات القوة وتبوّأ منازل الجيوش القوية، ليلبي ما تنشده طموحات الشعب المشروعة، مؤكدة أن الجيش يبقى جمهوريا ماضيا في طريقه نحو التطور والعصرنة، سنده في ذلك حاضنته الشعبية وتمسكه المطلق بقوانين الجمهورية.