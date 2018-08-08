شريط الاخبار
فقدنا شخصية وطنية فذّة لها بصمتها في التاريخ الجزائر وفرنسا تناقشان الوضع في ليبيا ومالي تحييد 30 إرهابيا وتوقيف 20 عنصر إسناد جويلية الماضي إبعاد الجيش عن مسائل لا تعنيه واجب وطني أويحيى يلغي عطلته لمنع تكرار سيناريو صائفة 2014 انطلاق مرحلة الاختبارات والمقابلات للالتحاق بالمعاهد والمدارس العليا تنسيق أمني لمنع تسلل الدواعش في شبكات تهريب المواشي محظوظون بالانتماء إلى مشروعك وعازمون على صونه أسعارالبطاطا ستواصل الارتفاع بسبب المضاربة المحور اليومي تواصل مسيرتها وتتمسك بمبادئ نذير بن سبع في الذكرى الرابعة لوفاته الإطاحة بعصابة تتزعمها امرأة تبيع شققا راقية باسم ديوان التسيير العقاري تدمير مخبأ للإرهابيين بعين الدفلى الحمى القلاعية تزحف نحو العاصمة! الجزائر تستنفر حدودها للتصدي لعودة الدواعش الفارّين من سوريا الأميار يتعمّدون تجاهل وسائل خلق الثروة توجيه أزيد من 69 بالمائة من الطلبة الجدد حسب رغباتهم الأولى رئيس فدرالية الموّالين يطمئن بتوفر الأضاحي بأسعار معقولة الجزائريون يدخرون 50 مليون سنتيم سنويا لإحياء المناسبات الحكومة تخلّص القطاع العمومي من الديون انخفاض محسوس في أسعار الدجاج 13.5 بالمائة نسبة تراجع واردات ايني الإيطالية من الغاز الجزائري تحويل 12 ألف سيارة إلى سير غاز في ظرف 6 أشهر 1.95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري مضاربة السماسرة تلهب الأسعار ووزارة الفلاحة في قفص الاتهام الجمارك والشرطة لكبح النزيف الحاد للعملة نحو الخارج عبء الرسوم والقروض البنكية وترهل الألات أثروا على الوضع المالي للمؤسسات ظلاميون يريدون إعادة الجزائر إلى العصور الوسطى لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية البويرة بوبكر مخالفي إحباط محاولة تهريب 351 قنطار قمح كانت في طريقها للبيض والنعامة استحداث لجان ولائية لجمع جلود أضاحي العيد عبر 6 ولايات نموذجية الداخلية تؤكد التكفل بالمتضررين من فيضانات عين قزام أنا أخوض حملة انتخابية للرئيس وأتحمّل كامل مسؤولياتي أزيد من 400 ألف طالب جديد يتعرفون على توجيهاتهم الجامعية اليوم ارتفاع طفيف لأسعار النفط في السوق الدولية إحباط محاولات حرقة 1116 شخص منذ بداية السنة الخدمات الإجتماعية.. التقاعد وقانون العمل ملفات الجامعة الصيفية لنقابات التربية طوفان يجتاح ولايات جنوب وشرق البلاد ويغرق مدنا بأكملها 150 ألف بناية مهددة بالفيضانات والحكومة مجبرة على إنجاز سدود الرئيس الفنزويلي مادورو ينجو من محاولة اغتيال ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. إبعاد الجيش عن مسائل لا تعنيه واجب وطني

المؤسسة العسكرية تذكّر السياسيين بـالنقاط الحمراء

إبعاد الجيش عن مسائل لا تعنيه واجب وطني

  08 أوت 2018 - 21:09   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الحدث
إبعاد الجيش عن مسائل لا تعنيه واجب وطني

أكدت المؤسسة العسكرية أنّ الجيش يستند في طريقه نحو العصرنة على الحاضنة الشعبية وتمسكه المطلق بقوانين الجمهورية، مشددة على أنّ النضج والتمرّس المهني الذي بلغه أفراد الجيش يعود إلى تقديسهم لمهامهم الدستورية وإدراكهم لحجم الرهانات.

 

عادت مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، مجدّدا في عددها الأخير، للردّ على بعض السياسيين الذين أقحموها في خطاباتهم خلال الفترة الأخيرة، وأعادت اقتباس مقتطفات من كلمة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، التي ردّ فيها على دعاة  المرحلة الانتقالية ودور الجيش فيها، إلى جانب سياسيين آخرين تحدّثوا باسم المؤسسة في إطار تحركاتهم للتموقع تحسبا لرئاسيات العام المقبل.

وقالت المؤسسة العسكرية إنّ الجيش يبقى مؤسسة جمهورية تضطلع بمهامها الدستورية، وهي الدفاع عن حرمة الوطن وأمنه واستقراره، وتضمّنت افتتاحية  الجيش توضيحات لخطاب قايد صالح الذي ألقاه بمناسبة ترؤسه مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في البكالوريا، حيث لفتت إلى أنّ الجيش ينأى بنفسه عن كافة الحسابات والحساسيات السياسية، وربطت بين الحصيلة الإيجابية التي يقدمها أفراد الجيش وبين تقديسهم لمهامهم الدستورية وإيمانهم بالقيم الوطنية وإدراكهم لحجم الرهانات الواجب كسبها.

وأكدت مجلة الجيش أنّ ما تقتضيه متطلبات المرحلة الراهنة يتطلب تضافر جهود الجميع لتوفير الجو المحفّز للجيش الوطني الشعبي حتى يمارس مهامه ضمن الإطار الطبيعي والملائم الذي حدده الدستور والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه، التي تقتضي وعي الجميع بأن الابتعاد عن إقحامه في المسائل التي لا تعنيه يعتبر واجبا وطنيا تستلزمه المصلحة العليا للجزائر.

وشددت على أنّ الجيش متحصن بالثقة الدائمة التي منحه إياها الشعب لأنها منبع قوته وطاقته المعنوية التي لا تنضب، وهو جيش الشعب الجزائري عبر كافة أرجاء الوطن، لافتة إلى أنّ هذه الثقة تشحذ همته في التقدّم بخطوات واثقة نحو بلوغ المراتب التي تليق بمقامه وبمهامه، حيث بلغ أعلى درجات القوة وتبوّأ منازل الجيوش القوية، ليلبي ما تنشده طموحات الشعب المشروعة، مؤكدة أن الجيش يبقى جمهوريا ماضيا في طريقه نحو التطور والعصرنة، سنده في ذلك حاضنته الشعبية وتمسكه المطلق بقوانين الجمهورية.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات