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في حصيلة نشرت بمجلة الجيش

تحييد 30 إرهابيا وتوقيف 20 عنصر إسناد جويلية الماضي

  08 أوت 2018 - 21:10   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الحدث
تحييد 30 إرهابيا وتوقيف 20 عنصر إسناد جويلية الماضي

حيدت قوات الجيش الوطني الشعبي 30 إرهابيا خلال شهر جويلية الماضي، حيث قضت على 04 ارهابيين وألقت القبض على 06 آخرين، بينما سلم 20 إرهابيا أنفسهم، كما تم توقيف 20 عناصر إسناد، إلى جانب مهربين وتجار مخدرات، في حين دمرت 05  كازمات.

 

كشفت حصيلة الجيش الوطني الشعبي لشهر ماي عن توجيه ضربات إلى بقايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وفروع منسوبة لتنظيم  داعش، حيث تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من تحييد 30 إرهابيا خلال شهر جويلية الماضي، حيث قضت على 04 إرهابيين وألقت القبض على 06 آخرين، بينما سلم 20 إرهابيا أنفسهم، كما تم توقيف 20 عنصر إسناد، إلى جانب مهربين وتجار مخدرات، في حين دمرت 05  كازمات كانت تستعملها المجموعات الإرهابية، حسبما أكدته مجلة الجيش في عددها الأخير. كما أوقفت وحدات الجيش خلال الفترة ذاتها 207 مهرب و211 مهاجر غير شرعي، و22 تاجر مخدرات، كما حجزت ما يزيد عن 1730 كلغ من الكيف المعالج و120898 لتر من الوقود، كما أعلن الجيش عن حجز 46 جهاز كشف عن المعادن، 113 مطرقة ضاغطة، 151 مولد كهربائي، 06 أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية وجهاز استقبال وإرسال،أما فيما يتعلق بالوسائل المتحركة فقد حجزت وحدات الجيش 80 عربة من مختلف الأصناف.

كما شهدت الفترة ذاتها حجز أسلحة وذخيرة ووسائل أخرى بمختلف النواحي العسكرية، ضمت 22 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، إضافة إلى رشاش من نوع ديكاتاريوف وبندقية آلية فال، 06 قنابل تقليدية الصنع، وبندقية آلية من نوع  سيمينوف، بندقية بمنظار، 33 بندقية صيد، بندقية تكرارية، بندقية مضخية، كما استرجعت 42 مخزن ذخيرة و02 شرائط ذخيرة و1260 طلقة من مختلف العيارات.

وتشهد مختلف النواحي العسكرية استسلام العديد من الإرهابيين بعد الضغط الذي مارسته وتمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا إطلاقها  نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية سارية المفعول، على غرار كثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية على الشريط الحدودي للبلاد، حيث تؤكد هذه النتائج مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية.

أسامة سبع

 

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