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عبرتا عن استعدادهما لدعم المسار الأممي

الجزائر وفرنسا تناقشان الوضع في ليبيا ومالي

  08 أوت 2018 - 21:10   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر وفرنسا تناقشان الوضع في ليبيا ومالي

ما زالت الأزمة في ليبيا تلقي بظلالها على ضفتي المتوسط، وسط تعدد المبادرات الدبلوماسية لدى دول أوروبية تريد الإمساك بزمام الأمور في هذا البلد الجار للجزائر، الذي ناقشت معه فرنسا يوم الثلاثاء الماضي آخر التطورات فيه والجهود المبذولة للخروج من هذه الأزمة التي دامت لسنوات وأثرت على دول المنطقة.

جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، والوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لو دريان، التأكيد على  استعدادهما الكامل لعدم ادخار أي جهد من أجل المساهمة في استكمال المسار الأممي ومتابعة التزامات الأطراف الليبية التي اتخذتها خلال ندوة باريس. وأضاف المسؤولان في مكالمة هاتفية الثلاثاء الماضي، أن  كل هذه الجهود من شأنها إقامة مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على الوحدة والسلامة الترابية لليبيا وسيادتها ولحمتها الوطنية، في إشارة منهما إلى التفتت الذي يعيشه هذا البلد وغياب المؤسسات التي من شأنها تحقيق الأمن هناك وضمان تطبيق المسار الأممي على أحسن وجه. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن  هذه المحادثات التي تندرج في إطار تقليد التشاور بين البلدين سمحت باستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية تحسبا للاجتماع المقبل للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية والدورة الثانية للحوار الاستراتيجي، اللذان يترأسهما مناصفة الوزيران شهر أكتوبر بباريس، مشيرا إلى أنه  تم تبادل وجهات النظر بإسهاب حول بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في منطقة الساحل وليبيا.

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وكان للوضع في منطقة الساحل التي تعتبرها فرنسا منطقة نفوذ تقليدية وتنتشر قوات تابعة لها هناك، نصيب من المحادثات، حيث اعتبر الوزيران أن  تنظيم انتخابات رئاسية في مالي، والتي أجري دورها الأول بتاريخ 29 جويلية 2018، من شأنه تسريع المسار السياسي والمصالحة الوطنية، وعبرا عن أملهما -يضيف بيان الخارجية الجزائرية- في أن  تفضي مرحلة ما بعد الانتخابات إلى منح الأولوية لاستكمال تنفيذ اتفاق السلم، وحسب البيان دائما فإن  الجزائر وفرنسا ستواصلان دعم الحكومة المالية في استراتيجيتها للخروج من الأزمة ومكافحة الإرهاب.

وسخّرت الجزائر جهودا معتبرة من أجل لم شمل الأطراف المالية حول اتفاق السلم والمصالحة في مالي، وما زالت تسخرها بصورة حازمة في هذه المرحلة المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.

يشار إلى أن فرنسا والجزائر سبق أن ناقشتا الأوضاع في مالي وليبيا عدة مرات، في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

زين الدين زديغة

 

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