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المؤسسة العسكرية تنعي المجاهد الراحل العقيد أحمد بن شريف

فقدنا شخصية وطنية فذّة لها بصمتها في التاريخ

  08 أوت 2018 - 21:11   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
فقدنا شخصية وطنية فذّة لها بصمتها في التاريخ

أفردت المؤسسة العسكرية حيزا من العدد الأخير لمجلة الجيش، لاستذكار مسار المجاهد الراحل العقيد أحمد بن شريف، الذي انتقل إلى جوار ربه بتاريخ 21 جويلية المنصرم بإحدى مستشفيات فرنسا.

 

ذكرت المؤسسة العسكرية أنّ جثمان الراحل قد لقي استقبالا بمطار هواري بومدين الدولي من طرف شخصيات سياسية ووطنية وعائلته وأصدقائه ورفقائه، وألقى الحاضرون النظرة الأخيرة على جثمانه في جو مهيب، مشيرة إلى أنّ جثمانه قد ووري الثرى بمقبرة العائلة في الزميلة قرب عين معبد بولاية الجلفة، بحضور مشايخ الزوايا وأفراد عائلته ورفقائه وآلاف من المشيعين.

وكتبت مجلة الجيش نبذة عن حياة الراحل، فذكرت أنه التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي في جويلية 1957، وتم تعيينه جنديا مسؤولا عن العمليات بالولاية الرابعة. وقالت إن الأسرة الثورية برحيله فقدت واحدة من بين الشخصيات الوطنية التي لها بصمتها في التاريخ، حيث كان الفقيد مجاهدا وثوريا فذا ومن الضباط الذين اجتازوا خطي شارل وموريس اللذين أنشأهما الاستعمار الفرنسي على الحدود الشرقية والغربية لقطع التموين عن الثورة.

وعددت مجلة الجيش خصال المجاهد، الذي كان له فضل في تأسيس وهيكلة جهاز الدرك الوطني الذي كان قائده آنذاك، مشيرة إلى أنه كان عضوا في مجلس الثورة في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، كما عيّن في الثمانينات وزيرا للري واستصلاح الأراضي وحماية البيئة.

 

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