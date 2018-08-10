كشف و تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بعين الدفلى و المدية

قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس بكشف و تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بعين الدفلى و المدية , حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت و دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 08 أوت 2018, بكل من عين الدفلى و المدية بالناحية العسكرية الأولى, مخبأين اثنين للجماعات الإرهابية"

و على صعيد آخر, و "في إطار حماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة, مهربا و حجزت شاحنة محملة بـ(01) طن و 6 قناطير من التبغ, في حين تم توقيف تاجري (02) مخدرات و حجز 540 قرص مهلوس بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة", يضيف المصدر ذاته

و من جهة أخرى, "حجز عناصر الدرك الوطني بالطارف بالناحية العسكرية الخامسة, 571 غرام من المرجان, فيما أوقف حراس الحدود و عناصر الدرك الوطني بتلمسان, 18 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة"