نحو وضع بطاقية طبية الكترونية للتكفل بالمؤمنين الاجتماعيين

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام عن اعداد مشروع وضع بطاقية طبية الكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا في مجال الخدمات.

وفي حوار لوأج أكد هدام قائلا "يجري حاليا الاعداد لتطوير حل يستعمل البطاقة الطبية الالكترونية من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من أجل ضمان مراقبة طبية في الوقت المناسب على مستوى الهيئة التابعة للصندوق بهدف ضمان تكفل أفضل بالمؤمنين اجتماعيا والحصول على قاعدة واحدة للمعطيات والوصفات الطبية".

وستسمح هذه البطاقية الطبية الالكترونية أيضا ب "مقروئية أحسن" لاسيما في مجال استهلاك الأدوية والخدمات الأخرى وبالتالي "تحكم أفضل في التكاليف" على حد قوله.

في نفس السياق ذكر المسؤول بإجراءات المراقبة الطبية والادارية التي اتخذها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مضيفا أن هذه المراقبة ستكثف وآلية تستهدف بعض المهن "المدرة للتوقفات عن العمل" قصد مكافحة الافراط فيها.

كما أوضح هدام أنه في إطار مراقبة التوقفات عن العمل قام أعوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بزيارة 90234 مؤمن اجتماعي خلال السداسي الاول 2018 تمت معاقبة8.81 بالمئة منهم مقابل 195268 مؤمن تمت زيارتهم خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث تمت معاقبة 9.43 منهم.