غرق 6 أشخاص خلال 48 ساعة

توفي ستة أشخاص غرقا في البحر وفي المجمعات المائية خلال 48 ساعة الماضية، حسب ما كشفت عنه اليوم مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت الحماية المدنية، أن الأمر يتعلق بطفل توفي غرقا ببركة مائية بالمكان المسمى وادي غزلات، بلدية منصورة بولاية غرداية، شخصين (2) توفيا غرقا ببركة مائية بالمكان المسمى بير الرخمة، بلدية راس الميعاد، دائرة سيدي خالد ولاية بسكرة، شخص توفي غرقا بسد مائي بسيدي حماد، بلدية مفتاح ولاية البليدة، طفل لقي مصرعه غرقا بأحد الأودية بالمكان المسمى عين زبيبة في ولاية تمنراست وشخص آخر توفي غرقا بشاطئ الكهوف العجيبة بزيامة منصورية ولاية جيجل.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة من أجل إخماد ستة حرائق مختلفة بكل من تيزي وزو، مستغانم، عين الدفلى، تندوف والبليدة.