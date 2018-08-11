مصرع 14 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 57 آخرين في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت.

وسجلت أثقل حصيلة حسب ذات المصدر على مستوى ولاية قسنطينة بوفاة 05 اشخاص وإصابة آخر بجروح، على إثر حادثي مرور، الأول يتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة بالطريف الولائي رقم 13 بلدية ودائرة عين عبيد، أما الحادث الثاني فيتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة بالطريق السيار شرق غرب في المكان المسمى عين خيوطي بلدية ديدوش مراد دائرة حما بوزيان، يضيف ذات المصدر.