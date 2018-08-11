سيول الأمطار تغمر 66 منزلا وتلحق عدة أضرار ببلدية شلغوم العيد

تسببت الأمطار الرعدية التي تساقطت أمس الجمعة على بلدية شلغوم العيد "جنوب ميلة" في عدة أضرار حيث غمرت السيول 66 منزلا بالمياه نظرا لانسداد البالوعات، حسب ما علم اليوم السبت من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن سيول الأمطار غمرت عدة أحياء بهذه البلدية حيث تراوح منسوب المياه ما بين 10 و 30 سنتيمترا.

و قد تدخل عناصر وحدة القطاع للحماية المدنية بذات البلدية مدعومين بالوحدة الثانوية بها وسجلوا على مستوى حي الشهداء تسرب مياه الأمطار إلى 19 منزلا بمنسوب تراوح ما بين 20 إلى 30 سنتيمترا و كذا تسرب جزئي بمصلى الحي حيث قاموا بامتصاصها بمساعدة من بعض المواطنين.

وبتخصيص ديدوش مراد وحي مصطفى بن بولعيد بذات البلدية غمرت المياه 8 منازل بمنسوب للمياه تفاوت ما بين 15 و 20 سنتيمترا وفقا لنفس المصدر.

وبمشتة "نعمون" التابعة لذات البلدية و التي تقع خلف ورشة إنجاز مشروع وكالة "عدل" فقد تسببت الأمطار الرعدية في تسرب جزئي للمياه وتحطم جزئي لأسقف 30 منزلا إلى جانب تسجيل انهيار جزئي للجدار المحيط بمشروع وكالة "عدل" بطول يقارب 25 مترا حسب ما أفادت به الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر أن عمارات حي 20 أوت 1955 (المحاحطة) تسربت المياه لطوابقها العلوية حيث تم امتصاص السيول التي بلغ منسوبها 30 سنتيمترا داخل منزل يقع بنهج ماضي موسى ومعاينة 4 منازل أخرى بشارعي سدراتي عمار وأحمد يحيى رشيد سجل بها نفس المنسوب.

وقد تسببت الأمطار بحي العربي بن مهيدي في سقوط جزئي للسقف الداخلي لأحد المنازل و تسرب المياه إليه بمنسوب وصل إلى حوالي 10 سنتيمترا بحسب ذات المصالح.وتدخلت عناصر الحماية المدنية أيضا عبر مزرعة "مينيتي" لامتصاص المياه المستعملة من أحد المنازل و التي بلغ منسوبها 1 متر كما تم معاينة منزلين آخرين غمرتهما المياه المستعملة بنفس المنسوب تقريبا بعدما رجعت تلك المياه من قناة الصرف الرئيسية للشارع حسب نفس المصدر.