أمن تيبازة يوقف أشخاص يستغلون حظائر غير شرعية

بعد الحادثة الاخيرة التي اهتزت لها مدينة بجاية من خلال التعدي على مواطن من مدينة وادي سوف للضرب لحد الموت، بسبب عدم امصياغ المعتدى عليه لطلب المستغلين الغير الشرعيين للحظائر، شددت مصالح الأمن الوطني لولاية تيبازة قبضتها على كل الأماكن العمومية وعلى كل الحظائر، والتي تمكنت خلال بحر الأسبوع المنصرم من توقيف 4 أشخاص يستغلون حظائر غير شرعية ، تم تحرير ملف قضائي ضدهم، بعدها تم إبراز مدى جاهزية التشكيل الأمني الموضوع المخصص لتأمين المصطافين على مستوى شاطئ شنوة، بالإضافة للتشكيل المقحم في تأمين المواطنين لاسيما الدوريات الراجلة والراكبة ،و الوقوف على مدى تطبيق التعليمات الخاصة بمجانية الشاطئ ورخص استغلال الحظائر، كما تم تحسيس المواطنين ودعوتهم للتبليغ عن المخالفات و الجرائم عن طريق الأرقام الخضراء 48-15 ، 17، 104، وهذا كون المواطن شريك فعال في المعادلة الأمنية. ياتي هذا في إطار الإستراتجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى الحفاظ على النظام العام و حماية الأشخاص والممتلكات

وفي سياق المداهمات المبرمجة و بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، تم تنظيم مداهمة ميدانية مشتركة لأوكار الجريمة بمدينة بواسماعيل، الهدف منها دحض المجرمين وتضييق الخناق على المنحرفين،وهذا قصد بث الطمأنينة والراحة لدى المواطنين