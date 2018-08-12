استسلام ثلاثة إرهابيين بتمنراست

سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 12 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني بكل من:

"برزقي أحمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009؛

"سيود حمزة"، المدعو"أبو يوسف"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014؛

"زواويد مصطفى"، المدعو"أبو عبد الرحمان"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

ومكنت العملية من استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، يضيف المصدر الذي أكد أن هذه النتائج النوعية تعكس مرة أخرى نجاعة الاستراتيجية المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مختلف المساعي والمبادرات قصد اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا.