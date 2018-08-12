الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات مصادرة جديدة فى القدس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنه مع اقتراب موعد انتخابات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، تسارع هذه الأخيرة تمرير عشرات المخططات والمشاريع الاستيطانية التهويدية التي أعدتها الجمعيات الاستيطانية الهادفة الى تعميق تهويد القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة وبشكل خاص الأحياء القريبة من البلدة القديمة وأسوارها.

وأضافت في بيان اليوم، نقلا عن "اليوم السابع" أنه في السياق نفسه كشف عن قرار لبلدية الاحتلال الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى تحت غطاء (البستنة وزراعة وتركيب قنوات ري وطرقات للسير)، علما بأن تلك الأراضي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الارثوذكس، وجميعها مزروعة بأشجار الزيتون والتين والتوت منذ عشرات السنين، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن أمر المصادرة لأغراض (البستنة) سيكون لمدة 5 سنوات، علما بأن هذه الأراضي هي المنفذ الوحيد المتبقي لأهالي بلدة سلوان لبناء المنازل السكنية والمدارس.