الحبس المؤقت لقابض مكتب بريد الجزائر بالدبداب

أودع قابض مكتب بريد الجزائر ببلدية الدبداب بولاية إيليزي رفقة متورطين إثنين معه الحبس المؤقت وذلك بعد إحالتهم على قاضي التحقيق على خلفية عملية السطو المسلح الذي تعرض له ذات المكتب البريدي مطلع الشهر الجاري, حسبما علم اليوم الأحد لدى مصالح محكمة إن أميناس

وقد اعترف قابض البريد بعد تعميق التحقيقات معه أنه هو من دبر عملية السطو والتي أدت إلى اختلاس 35 مليون دج رفقة شريكين إثنين, حيث تمكنت الشرطة القضائية للدرك الوطني واستغلالا للمعلومات من استرجاع إلى حد الآن الجزء الأكبر من المبلغ المختلس وأن الجهود متواصلة للعثور على الجزء المتبقي منه, كما أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة إن أميناس عبدو طارق في ندوة صحفية وأضاف أن عملية التحقيق مستمرة, منوها في الوقت ذاته بالاحترافية والسرعة التي عولجت بها القضية

وتعود حيثيات القضية إلى 4 أغسطس الجاري عندما قامت مجموعة مسلحة بالسطو على مكتب بريدي ببلدية الدبداب الحدودية وتمت مباشرة التحريات للكشف عن المتورطين وذلك من خلال استغلال معلومات بعض المقيمين بجوار المكتب البريدي, وتم تدقيق التحريات مع قابض البريد بخصوص ظروف ارتكاب عملية السطو المسلح, وفق ذات المصدر