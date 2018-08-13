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استسلام قرابة 100 إرهابي منذ جانفي

نزيف حاد وسط الجماعات الإرهابية في الجنوب

  13 أوت 2018 - 10:28   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الحدث
نزيف حاد وسط الجماعات الإرهابية في الجنوب

تشهد بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة جنوب البلاد والساحل فرار العناصر الجزائرية منها، حيث يقارب عدد هؤلاء المستسلمين لقوات الجيش منذ بداية العام الجاري الـ 100، أغلبهم في تمنراست وأدرار، حيث كانوا ينشطون بالمناطق الصحراوية وعلى الحدود، بحكم الولايات التي سلموا فيها أنفسهم للسلطات العسكرية.

 

تعيش الجماعات الإرهابية الناشطة بتمنراست وأدرار قرب الحدود مع مالي والنيجر حالة نزيف كبيرة بفعل إلقاء ما يقارب الـ 100 ارهابي للسلاح بين الفاتح جانفي الماضي والـ 12 أوت الجاري، حيث فضل هؤلاء تسليم أنفسهم للسلطات العسكرية في تمنراست وأدرار مستجيبين لنداء المصالحة الوطنية وهربا من جحيم الحصار المفروض عليهم في الصحراء والمصير غير الواضح لبقايا الإرهابيين الناشطين في ليبيا والنيجر ومالي.

وعَرف السداسي الأول من العام الجاري استسلام 66 إرهابيا، أغلبهم في تمنراست وبدرجة أقل في ولاية أدرار، حسب ما كشفت عنه الحصيلة العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي بين شهري جانفي وجوان الماضيين، في حين سلم أيضا 20 إرهابيا آخر أنفسهم للسلطات العسكرية في الجنوب خلال شهر جويلية المنقضي، في الوقت الذي عرفت الأيام الأولى من الشهر الجاري وضع 9 إرهابيين السلاح كلهم بولاية تمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة، آخرهم، أمس،ويتعلق الأمر حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني بكل منبرزقي أحمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، سيود حمزة، المدعو أبو يوسف، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 و زواويد مصطفى، المدعو أبو عبد الرحمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 أيضا.

وأكدت في ذات الصدد قيادة الجيش الوطني الشعبي أن هذه النتائج النوعية تعكس مرة أخرى نجاعة الاستراتيجية طرفها من خلال مختلف المساعي والمبادرات قصد اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أمر سابقا بمطاردة بقايا الإرهابيين، وقال، إن هؤلاء الضالين لم يتبق لهم سوى العودة إلى جادة الصواب وحضن المجتمع والاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية.

يشار إلى أن بقايا الجماعات الإرهابية في الجزائر تلقت مؤخرا ضربات موجعة، بالقضاء على عدد معتبر من عناصرها وتوقيف عناصر الدعم والإسناد التي توفر لها المؤونة والأدوية وباقي المستلزمات، إضافة إلى إحباط عمليات إغراق البلاد بمختلف أنواع الأسلحة القادمة من دول الجوار، إذ تنشر وزارة الدفاع الوطني، دوريا صورا لعملياتها في هذا الصدد.

زين الدين زديغة

 

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