دخول نظام GSM-R للسكك الحديدية حيز الخدمة بدءا من سبتمبر المقبل

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان عن تزويد شبكة السكك الحديدية بنظام إشارة و اتصالات رقمي للقطارات (GSM-R) سيدخل حيز الخدمة بدءا من العاشر سبتمبر المقبل، بين خطي تقرت وبسكرة كمرحلة أولى على أن يعمم في باقي محطات السكك الحديدية عبر الوطن.

وأوضح وزير الأشغال العمومية خلال زيارة تفقدية قادته إلى المديرية العامة للسكك الحديدية ومنشآتها، أن نظام "جي أس أم أغ " الذي سيدخل حيز الخدمة بداية الشهر المقبل بين خطي تقرت وبسكرة يعد من الأنظمة المتطورة المؤمنة معتمدة إلى حد الآن من طرف 70 دولة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم استخدامه عبر شبكة السكك الحديدية بهدف تفادي وقوع الحوادث.