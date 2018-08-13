الجزائر تدين الاعتداء الارهابي على دورية أمنية في الاردن

أدانت الجزائر "بشدة "الاعتداء الارهابي الذي استهدف يوم الجمعة الماضي دورية امنية في الاردن، معربة عن تضامنها مع الحكومة الاردنية.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف اليوم "ندين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف دورية أمنية اردنية في مدينة الفحيص ونتقدم بتعازينا لأهل الشهيد الذي سقط جراء هذا التفجير الإجرامي"، واضاف "كما نعرب عن تضامننا مع الحكومة والشعب الأردني الشقيق".

واكد بن علي شريف "إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب الذي هزمته لوحدها بفضل تضحيات شعبها وقواتها الأمنية وحكمة قيادتها تعلم يقينا بأن القضاء على هاته الآفة واقتلاع جذورها ‏لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود كل مكونات المجتمع الدولي و كل الفاعلين الدوليين من خلال العمل ضمن استراتيجية متضامنة ي موحدة ومتكاملة".