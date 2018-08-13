70 بالمائة من الحجاج الجزائريـين وصلوا إلى البقاع المقـدة

بلغ عدد الحجاج الجزائريين الذين وصلوا إلى البقاع المقدسة الـ 70 بالمائة أين تم استقبالهم في ظروف جد حسنة، بالنظر إلى العمل التحضيري والتنسيقي الذي باشرته بعثة الحج الجزائرية مع السلطات السعودية.

وأكد عمر بافالولو مسؤول البعثة الاعلامية الجزائرية بالبقاع المقدسة في تصريح للإذاعة الجزائرية هذا الاثنين أن الحجاج الجزائريين في صحة جيدة ويتلقون العلاج التام منذ وصول الرحلة الاولى إلى مكة، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الحجاج الجزائريين يتواجدون بمكة المكرمة بينما سيكتمل العدد خلال الايام المقبلة ليجدوا استقبالا بجدة وبمكة المكرمة يليق بمقام الحج.