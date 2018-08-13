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عددهم في تراجع مستمر خلال السنوات الأخيرة

9 جزائريين فقط مبحوث عنهم من طرف أنتربول

  13 أوت 2018 - 17:31   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الحدث
9 جزائريين فقط مبحوث عنهم من طرف أنتربول

تراجع عدد الجزائريين المبحوث عنهم دوليا من طرف منظمة الشرطة الدولية  الإنتربول إلى تسعة فقط، من الذين صدرت ضدهم نشراتبحث، في قضايا تتعلق بالإرهاب وتكوين جماعات أشرار وجرائم قتل واختطاف وغيرها، وكان عدد هؤلاء منتصف 2016 حوالى 16 جزائريا مبحوثا عنه دوليا.

 

كشفت لائحة الأشخاص المبحوث عنهم من طرف منظمة الشرطة الدولية  الانتربول، عن 9 جزائريين فقط مطلوبين لدى القضاء الجزائري، بدل الـ 17 مطلوبا بعد سقوط أسماء جديدة من القائمة المتوفرة على الموقع الإلكتروني لذات الهيئة، وجاء على رأس لائحة  الإنتربول للأشخاص الجزائريين المبحوث عنهم دوليا، زعيم التنظيم الإرهابي الموقعون بالدم سابقا، مختار بلمختار الذي حير مصالح الأمن، وهو الذي تداولت معلومات عن مقتله في أكثر من مرة قبل أن يعاود الظهور من خلال عمليات لجماعته، عكس زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد المغرب عبد المالك درودكال الذي لم يظهر اسمه على قائمة الجزائريين المبحوث عنهم دوليا، المنشورة على الموقع الإلكتروني لذات الهيئة، وكذلك الأمر بالنسبة للقيادي في الفيس المنحل، أنور هدام.

معلوم أن الجهاز يدرج أسماء المبحوث عنهم بناء على فرع الإنتربول في الجزائر، الذي يعمل إلى جانب الشرطة القضائية، في تبادل المعلومات والتنسيق في مجال الأشخاص المبحوث عنهم والأشياء المسروقة، على غرار الوثائق، السيارات، الآثار والإرهاب وغيرها من التهم.

وتتنوع النشريات الإنذارية حسب مواضيعها، حيث تخص النشرة الحمراء الأوامر الدولية بالقبض، فيما تتعلق النشرة الزرقاء بتحديد هوية الأشخاص والبيانات الخاصة بهم، أما الخضراء فترسل للدول الأعضاء لتنبيههم حول شخص معين وتوفير معلومات استخبار جنائية عنهم، إضافة إلى النشرية الصفراء المتعلقة بتحديد الأشخاص المفقودين، والبرتقالية التي هي عبارة عن إشعارات أمنية تحذيرية حول تهديدات محتملة الحدوث، وكذا النشرية المشركة مع الأمم المتحدة الخاصة لتحديد هوية أشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وأخير النشرية البنفسجية الخاصة بتوزيع المعلومات حول الطرق الإجرامية المتبعة.

يشار إلى أن عدد المطلوبين الجزائريين لدى  الانتربول استمر في التقلص منذ سنوات حتى وصل لأقل من 10 مطلوبين فقط، ويكون هذا بفعل النشاط والتحرك الدائم لمنظمة الشرطة الدولية.

زين الدين زديغة

 

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