51 الف تاجر مداوم في العيد عبر الوطن

قررت وزارة التجارة تسخير ما يقارب 51 ألف تاجر عبر كل ولايات الوطن لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى، ما يمثل زيادة تقدر بـ 47 % مقارنة بالعام الماضي.

و أفاد بيان لوزارة التجارة، أمس الاثنين، أنه من بين 50.806 تاجر معني بالمداومة خلال أيام عيد الأضحى تم تجنيد 5.506 مخبزة و 33.013 تاجر مواد غذائية عامة و خضر وفواكه و 11.949 تاجر من مختلف النشاطات التجارية الأخرى و 462 وحدة إنتاجية : 136 ملبنة و 283 مطحنة و 43 وحدة إنتاج للمياه المعدنية .

كما تم تسخير 2.219 عون رقابة لضمان السير الحسن لبرنامج المداومة، و مراقبة التجار المعنيين بهذا الأمر على غرار المذابح و أسواق الجملة للخضر والفواكه.

و أكد الأمين العام بوزارة التجارة شريف عوماري على هامش الاجتماع الذي ترأسه مع المدراء الجهويين للتجارة أمس، لمناقشة وضع مخطط برنامج المداومة خلال عيد الأضحى القادم حيز التنفيذ على ضرورة تحسيس التجار لاستئناف النشاط مباشرة عقب العيد، تطبيقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية لـ 10 جوان 2018.