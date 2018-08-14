وصلوا فجر أمس إلى جزيرة سانت آنا أريزي ـ سولتيشيس

إيطاليا توقف 25 حراقا جزائريا وتنقلهم إلى مركز المنستير

أوقفت عناصر الدرك الإيطالية مجموعتين من الحراقة، تتكونان من 25 شخصا بينهم امرأة، قالو إنهم جزائريين وقامت بنقل المهاجرين الذين رسوا فجر أمس، بشاطئ بلدية سانت آنا أرّيزي ـ سولتيشيس، جنوب الجزيرة، أين تم اقتيادهم بعد إنهاء الإجراءات الأمنية، إلى مركز المنستير لاستقبال المهاجرين.

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قالت مصادر إيطالية إنه تم اعتراض مجموعتين من المهاجرين السريين، تشتملان على 25 شخصاً، ادعوا جميعاً أنهم يحملون الجنسية الجزائرية، أن فرقة درك سان جوفاني سويرجيو قرب الساحل تلقت بلاغا من طرف مواطن ما جعل عناصر درك كارابينييري فرقة كاربونيا، تتحرك اثره وتوقف الحراقة في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، في بلدية سانت آنا أرّيزي ـ سولتيشيس، جنوب الجزيرة، حيث تم تعقب المجموعة الأولى المكونة من 15 شابا، بينهم امرأة أيضا، بعد الرابعة صباحا بقليل، وتابعت عند حوالي الساعة السادسة صباحا، تم تعقب المجموعة الثانية المكونة من 10 مهاجرين من قبل دورية لعناصر درك ناراكو، بينما كانت تسير في شوارع مركز مدينة سانت آنا أرّيزي بعد أن تركت القارب الصغير الذي كان يقلّها على الساحل، مشيرة إنه تم نقل المهاجرين الـ25، بعد إنهاء الإجراءات الأمنية، إلى مركز المنستير لاستقبال المهاجرين، وتأتي محاولة الحرقة رغم الإجراءات الحازمة التياتخذتها الحكومة الإيطالية سعيها لإنشاء مركز حجز في احدى الدول الإفريقية. من جهة أخرى دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تحمل مسؤولياتها من أجل بلورة حل طويل الأمد لمشكلة الهجرة وإنزال المهاجرين. وجاء هذا النداء في إطار التعليق على قضية سفينة أكواريوس، التي تحمل 141 مهاجراً ولم تنجح طواقم السفينة حتى الآن في إيجاد مرفأ أوروبي آمن لإنزالهم، وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تمسكت بقوة خلال قمتها الأخيرة نهاية جوان الماضي، بفكرتي إقامة مراكز مراقبة للمهاجرين داخل أراضيها، ومنصات إنزال في دول الجوار، وذلك في إطار سعيها للتعامل مع مشكلة الهجرة ولبلورة هذه الأفكار، عُقد في جنيف في نهاية شهر ماي الماضي لقاء جمع بين ممثلين عن منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسوف تستمر المحادثات خلال الخريف المقبل، حسب مسؤولي الجهاز التنفيذي الأوروبي.