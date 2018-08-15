الجزائر تدين الاعتداء الارهابي الذي استهدف دورية للدرك ببوركينا فاسو

ادانت الجزائر الثلاثاء الاعتداء الارهابي الذي استهدف يوم السبت الماضي دورية للدرك الوطني في شرق بوركينا فاسو, معربة عن تضامنها مع الحكومة البوركينابية.

و صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية , عبد العزيز بن علي شريف لوأج "اننا ندين الاعتداء الارهابي الدموي الذي استهدف يوم السبت 11 اغسطس 2018 دورية للدرك البوركينابي في شرق البلاد مخلفا ستة قتلى من عناصرها".

و اضاف اننا "ننحني لتضحية عناصر الدرك الذين قتلوا فيما كانوا يؤدون واجبهم خدمة لبلدهم و نقدم تعازينا و مواساتنا و تضامننا لعائلاتهم و حكومة و شعب بوركينا فاسو الصديق".

و خلص بن علي شريف الى القول "باننا نظل على قناعة بان شراسة و همجية الارهابيين لن تزيد الا من عزيمة هذا البلد الصديق و جميع بلدان قارتنا في مواصلة مواجهة و محاربة هذه الافة الى غاية القضاء عليها كليا".